Rouen : le grand retour de la gale !

Cette maladie bénigne, mais très contagieuse, est provoquée par un parasite, invisible à l’œil nu, nommé le sarcopte, qui ne peut vivre sans l’homme. La femelle creuse des galeries sous la peau et y pond ses oeufs. Le malade est donc atteint de démangeaisons, surtout sur les mains, les genoux, aux plis de l’aine.

Quelle raison explique cette augmentation des cas ? "Nous pensons que c’est dû à une mauvaise application du traitement", estime le docteur Benoît Cottrelle, médecin en chef du pôle veille et sécurité sanitaire à l’Agence Régionale de Santé Haute-Normandie.

En effet, on ne guérit pas spontanément de la gale et c’est pourquoi suivre un traitement est essentiel. Il est simple : prise de comprimés ou encore application de produits sur tout le corps. Car la gale se transmet facilement, par simple contact peau à peau ou, plus rarement, par l’intermédiaire de tissus. D’où la nécessité de traiter également la literie et le linge.