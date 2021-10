La Haute-Normandie veut enrayer le "décrochage" des jeunes

La Région s'est basée sur une étude de 2011, révélant que près de 29% des jeunes Haut-Normands de 15 à 24 ans sont non scolarisés et sans diplôme. Objectif : ouvrir 1.000 Contrats d'accès à la qualification (CAQ) en 2013.

Déjà, en 2012, un millier de CAQ auraient été créés en Haute-Normandie. Ouvert à tout Haut-Normand de 16 à 25 ans sans emploi et sorti d'un cursus de formation initiale sans qualification, ce dispositif se déroule en trois phases : un bilan et définition de parcours, une phase de préparation à la qualification avec remise à niveau et, enfin, une formation débouchant sur un diplôme ou un titre professionnel.