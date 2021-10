60 éleveurs suisses au Haras national du Pin

Des percherons attelés aux longues rênes, et sous toutes ses formes d’utilisation, étaient présentés à ces éleveurs de Franches-Montagnes, curieux de découvrir les diverses races de chevaux que l’on peut trouver en France.

L’objectif de cette tournée de 10 jours dans notre pays est, en plus de l’aspect découverte de la filière à la française, de créer des liens commerciaux entre les deux pays.

La race des Franches-Montagnes, Freiberger en Allemand, est la dernière race chevaline suisse, constituée à partir de croisements entre des juments indigènes robustes et des étalons de divers races européennes, en particulier l’Anglo-Normand.

Elevé dans toute la Suisse, ce cheval polyvalent est surtout exploité dans la discipline de l’attelage. On compte 4.000 juments d’élevage et 180 étalons. Le testage de ces derniers se fait au célèbre haras d’Avenches et c’est en août, qu’a lieu le réputé concours d’élevage du marché de Saignelégier.