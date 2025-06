Près de Rouen. Dates limites dépassées, problèmes de réfrigération, rongeurs… Un supermarché fermé par la préfecture

Le contrôle des services sanitaires de la préfecture de Seine-Maritime a été marquant. Mardi 10 juin, les vétérinaires et techniciens du service de la sécurité sanitaire des aliments de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) sont intervenus au supermarché Le Triangle du centre commercial du Château Blanc à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Dans un communiqué, la préfecture indique que la boucherie traditionnelle du magasin a été fermée d'urgence "en raison de la gravité des non-conformités et du risque sanitaire majeur pour les consommateurs". Les infractions constatées sont effectivement nombreuses : présence de traces de rongeurs en zone de production, infestation de mouches, saleté et défaut d'entretien des locaux et équipement, conservation des denrées à des températures non conformes, défaut de traçabilité de certaines préparations… La boucherie ne pourra reprendre son activité "qu'après une remise en conformité complète, validée à la suite d'une nouvelle inspection des agents de la DDPP".

Le supermarché mis en demeure

Le reste des installations du supermarché fait l'objet d'une mise en demeure pour des actions correctives qui doivent intervenir dans un délai de trois mois, avec un nouveau contrôle à la clé. Car au-delà de la boucherie, d'autres manquements ont été constatés dans le supermarché, à savoir : des produits dont la date limite de consommation était dépassée, des denrées stockées à des températures non réglementaires, des préparations issues de locaux insalubres ou encore une absence de traçabilité.

Ces manquements concernent près d'une demi-tonne de denrées alimentaires "impropres à la consommation humaine". Les produits ont été saisis puis détruits.