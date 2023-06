Rouen. Armada 2023 : 241 contrôles sanitaires dans les établissements de restauration

Comment s'assurer de la fraîcheur des aliments en cas de forte chaleur dans un événement comme l'Armada ? Du jeudi 8 au 18 juin, des contrôles sanitaires et réglementaires dans les établissements alimentaires ont été effectués pendant la manifestation à Rouen. Ils ont consisté en une surveillance des établissements de restauration et de vente de denrées alimentaires à risque sur le périmètre de l'Armada, des établissements à proximité au niveau des Docks 76 et du port de plaisance, et des bateaux de promenade proposant des repas.

241 contrôles effectués

"Il y a eu plusieurs contrôles avec les services de la DDPP [Direction départementale de la protection des populations]. Nous en avons fait en tout 241, sachant qu'on ciblait 77 établissements sur le site de l'Armada et qu'on est allés aussi à proximité et à l'extérieur du site. On a également contrôlé plusieurs fois les mêmes établissements, et c'était volontaire", révèle Hélène Dal Corso, chef du service sécurité sanitaire des aliments à la DDPP.

26 procès-verbaux

"Au début, on est plutôt sur de la pédagogie et, si on est obligés de revenir une ou plusieurs fois et qu'on constate que les non-conformités ne sont pas corrigées, nous dressons un procès-verbal. Au total, nous en avons dressé 26", poursuite Hélène Dal Corso.

77 établissements alimentaires pérennes et éphémères

Sur le périmètre Armada, 77 établissements alimentaires pérennes et éphémères étaient fonctionnels : 63 rive droite (20 fixes, 43 éphémères) et 14 rive gauche (5 fixes, 9 éphémères). Ils ont tous été inspectés au moins une fois avec en moyenne trois contrôles pour les éphémères, deux pour les fixes, même si l'institution est allée jusqu'à six contrôles pour trois des structures éphémères. "Nos missions ont porté sur la surveillance de la sécurité sanitaire des aliments. Tout aliment consommé doit être propre à la consommation", explique Hélène Dal Corso. Cela concernait "les températures, le respect des dates limites de consommation, la façon dont c'est stocké et toute l'hygiène des mains des personnels qui manipulent les aliments".

Plusieurs amendes seront reçues

"En plus des missions de sécurité sanitaire auxquelles nous contribuons également, nous avions aussi en charge de vérifier la loyauté des transactions et des produits sur le site de l'Armada, indique Vincent Pouchard, chef de service concurrence consommation, répression des fraudes produits alimentaires, à la DDPP. On a vérifié les appellations d'origine contrôlée (AOC), les appellations d'origine protégée (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP), les allégations de santé sur certains produits, les dates limites de consommation (DLC), les températures et les prix." Et selon lui, "il y aura des propositions d'amendes au fondement de cette infraction".