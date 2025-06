Caen. Un couple fait don exceptionnel de 200 000€ au centre François Baclesse

Le centre François Baclesse de Caen a reçu, mercredi 11 juin, le don exceptionnel de 200 000 euros de la part de Maurice et Anne-Marie Jean, un couple originaire du Calvados. Un geste généreux porté par une histoire familiale douloureuse : ces parents ont tragiquement perdu deux de leurs cinq enfants à cause du cancer.

C'est le long combat de leur première fille, suivie à Baclesse de 1992 à 2006, qui les a poussés à soutenir le centre. "A chaque fois qu'elle repartait du centre Baclesse, elle était plus rassurée pour continuer à se battre", confie Maurice Jean. Avec ce don, le couple souhaite avant tout contribuer au bien-être et au confort des patients. Le mobilier vétuste des chambres sera remplacé et la salle de consultation sera également réaménagée afin de garantir davantage de confidentialité aux malades.

Roman Rouzier, directeur général du centre, rappelle combien ces améliorations sont essentielles dans la prise en charge : "On ne peut pas se contenter de gestes techniques, l'accueil et l'accompagnement sont majeurs."