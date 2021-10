250 personnes à Caen disent non au mariage de personnes du même sexe

A l’aide de petites pancartes roses, les 250 manifestants présents ont manifesté ce mardi 23 octobre à Caen, leur crainte de priver certains enfants de leur droit à avoir un papa et une maman, en cas d’adoption par l’assemblée nationale, d’une loi autorisant le mariage entre deux personnes du même sexe. "Si on intervient aujourd’hui, c’est parce que nous pensons qu’une personne a été oubliée dans ce débat. Et cette personne, c’est l’enfant", indique Hervé Chavane, délégué départemental pour le Calvados de l’association Alliance Vita. "Au nom du prétendu droit à l’enfant, on va mettre de côté le droit de l’enfant à être élevé par un papa et une maman".

Retrouvez sa réaction, dans l’extrait audio ci-dessous.