Espaces sans tabac. La cigarette bientôt interdite sur les plages normandes : qu'en pensent les vacanciers ?

Fumer sur les plages ne sera bientôt plus autorisé. Vendredi 30 mai, le gouvernement a annoncé une nouvelle mesure. A partir du 1er juillet, il sera interdit de fumer dans plusieurs espaces publics en extérieur, particulièrement ceux fréquentés par les enfants, et ce, partout en France.

Les lieux concernés par cette mesure

• Les parcs et jardins publics

• Les plages bordant les zones de baignade

• Les abribus et zones couvertes d'attente pour les voyageurs

• Les abords des écoles, collèges, lycées et autres lieux accueillants ou hébergeant des mineurs

• Les abords et espaces ouverts autour des bibliothèques, piscines, stades et autres installations sportives

Une bonne idée ?

Sur la plage d'Houlgate, les avis sont partagés. Une vacancière, mère de famille, se dit très favorable à cette mesure : "Moi qui ai des enfants, je trouve que c'est une très bonne idée. Après, les fumeurs vont peut-être le vivre comme une atteinte à leurs libertés. "

Thibaud Decaux, lui, est fumeur. Pour lui c'est une question de bon sens : "Le plus important, c'est de ne pas jeter ses mégots, de ne pas fumer s'il y a des enfants à côté, et de rester respectueux. Plutôt que d'interdire, on devrait responsabiliser les gens. "