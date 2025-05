Rouen. "C'est un show avec beaucoup de vannes !" Anthony Cottu est attendu au Théâtre à l'Ouest

Tout nouveau venu sur la scène de l'humour, Anthony Cottu, ancien coach sportif, décide de changer de voie, encouragé par l'acteur Noom Diawara. Il se produit au Théâtre à l'Ouest de Rouen, mardi 3 juin.

Comment passe-t-on de coach à humoriste ?

"Par le hasard d'une rencontre. En préparation du tournage de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3, j'ai été amené à coacher Noom Diawara. Et très vite nous nous sommes liés d'amitié. Noom a trouvé que j'avais tous les atouts pour devenir un bon humoriste et, alors que je faisais face à des soucis de santé qui allaient compromettre ma carrière de coach, il m'a encouragé dans cette voie. Mais il y a des points communs entre ces deux professions : le souci de l'autre, la recherche de son bien-être et le goût pour la performance. Je cherche toujours plus à faire rire, mais j'ai aussi plaisir à obtenir la considération des gens et à leur faire passer un bon moment."

De quoi parle votre spectacle ?

"C'est un premier spectacle très autobiographique. Je parle de mon parcours et de cette transition entre le métier de coach et celui d'humoriste depuis mes premiers pas à Paris au Golden comedy club, jusqu'au Point Virgule où je me produis une fois par mois. Dans ce spectacle, je parle de mes problèmes relationnels, sentimentaux, de l'environnement dans lequel j'ai grandi et des différentes communautés que j'ai croisées. Mais c'est un humour qui rassemble ! C'est un show avec beaucoup de vannes et des histoires qui se croisent. C'est un spectacle très écrit, enrichi par les conseils des uns et des autres, dans lequel je veux faire rire, bien sûr, mais aussi dans lequel je veux encourager les gens à faire preuve de combativité face aux épreuves de la vie."

Quels sont vos humoristes de référence ?

"J'ai un vrai coup de cœur pour les Américains Kevin Hart et Bill Burr, qui, chacun à leur manière, sont particulièrement doués. J'aime le personnage de Kevin Hart et le comique de situation de Bill Burr, qui dénonce les abus de certaines causes engagées sans pour autant en dénigrer le message. J'aime aussi Dieudonné pour son talent d'interprète, même si je ne valide pas ses abus. J'ai aussi beaucoup de tendresse pour Alban Ivanov dont j'envie le capital sympathie !"

Pratique. Mardi 3 juin à 19h. Théâtre à l'Ouest à Rouen. 17 à 21€. theatrealouest.com.