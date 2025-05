Bonne table à Rouen. Star de TikTok, Zhou le sushiman ouvre un nouveau Zhoushi

Vous avez déjà sûrement vu son visage sur les réseaux sociaux : Zhou ou aussi Gourmandzhou est une véritable star de TikTok avec pas moins de 383 000 abonnés. Arrivé de Chine à 18 ans, le jeune homme est "sushiman" ou maître sushi depuis 10 ans maintenant. Il a ouvert son premier établissement "Zhoushi" devant Saint-Maclou en novembre 2023. Moins de deux ans après, le restaurateur a donc trouvé une nouvelle adresse à l'angle de la rue Grand-Pont et la rue Saint-Etienne des Tonneliers. L'intérieur est très sobre, quelques tables et pas de décorations au mur, le principe étant d'offrir un espace de restauration pour ceux qui veulent manger rapidement. Le restaurant se concentre davantage sur les commandes à emporter.

Qualitatif et accessible

Pour l'occasion je prends la formule "Gourmand" soit 15 pièces au choix avec entrée et dessert. La formule propose aussi de choisir des rouleaux de printemps à la place. Comme son nom l'indique, c'est très gourmand, classique mais de qualité et surtout peu onéreux : 14,90 euros le menu. De quoi faire rougir la concurrence. Zhou, qui a débuté à la plonge, a toujours voulu le contact avec les clients. "Après ça, j'ai voulu être serveur pour sortir de ma cuisine et avoir plus d'opportunités de parler français." Passé par plusieurs postes en cuisine, Zhou s'est trouvé une passion dans le métier de sushiman qu'il aime à la fois partager sur les réseaux sociaux mais aussi dans ses établissements où la cuisine est complétement ouverte, offrant un joli spectacle sur la conception du sushi. Depuis l'ouverture, l'établissement ne désemplit pas. Cette réussite, il la doit en partie à ses prix attractifs, associés à la qualité des produits proposés. "Les autres restaurants ont tendance à penser que le sushi est un produit de luxe, alors que si on s'organise mieux, on peut baisser le prix sans toucher à la qualité."

Le menu "Gourmand", sushis et Californias.

Pratique. 13 rue Grand-Pont à Rouen. Ouvert du mardi au samedi midi et soir. Tel. 02 27 08 80 27