LFB : Mondeville reste impériale à domicile

Charleville-Mézières, qui affichait le même bilan comptable qu'elles avant la rencontre, en a fait les frais samedi 20 octobre. Mondeville a décroché un succès logique, le troisième de la saison (55-49). Auteures d'une entame de saison "plus que mitigée", de l'aveu de Kadidia Minté, les Normandes se sont quelque peu rassuré.

"Il y a du progrès, estime Hervé Coudray. Avant d'être bien huilé, il faut encore progresser, mais on a trouvé des options, on a été capable de bien servir le jeu intérieur et c'est une chose nouvelle." L'amélioration a porté ses fruits dans le troisième quart-temps, après vingt premières minutes extrêmement serrées (21-23, 20'). Elle doit beaucoup à Giedre Paugaite (20 pts) et à la manière dont ses partenaires ont réussi à la trouver. La Lituanienne a fait des misères à ses vis-à-vis, contraintes de commettre faute sur faute pour l'arrêter.

Place à l'Euroligue

Largement dominateur au rebond par ailleurs, Mondeville disposait d'un joli pécule d'avance à l'attaque du dernier quart (49-40, 32'). "On a un peu moins joué avec le frein à main sur la deuxième mi-temps, on s'est un peu plus lâché parce qu'on s'est rassuré en amenant le ballon à l'intérieur et en trouvant des solutions de tir. L'adresse est liée à la confiance."

Malgré un sursaut carolo, Mondeville n'a pas tremblé pour confirmer la belle dynamique qui l'anime à la Halle Bérégovoy depuis l'année dernière. "C'est loin d'être en place, tempère néanmoins Hervé Coudray. 55 points marqués, ce n'est pas beaucoup. On est beaucoup trop fébrile. Ce n'est pas encore bien huilé." Ce succès replace les Mondevillaises au quatrième rang du classement après cinq journées. Dans le groupe de tête où elles aspirent finir la saison. "Tous les matchs vont être durs, il n'y a pas de petite équipe, souligne Kadidia Minté. Le championnat me semble plus relevé que la saison dernière." Passé en mode Euroligue mercredi 24 octobre par un déplacement en Pologne, à Polkowice, Mondeville affrontera Nantes dimanche 28 octobre en Ligue féminine.