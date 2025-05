Manche. La saison des spas est ouverte : cette entreprise en vend à des prix imbattables

Avec les beaux jours qui arrivent, c'est aussi la saison pour ouvrir son spa, ou en acheter un. MouvSpa, une entreprise basée à Lingreville (Manche), en profite pour innover sur le marché du bien-être. Elle propose désormais un spa avec assez de courant pour permettre de nager sur place, tout en restant financièrement accessible. Grâce à un modèle de vente directe sans intermédiaires, l'entreprise, qui fêtera bientôt ses 5 ans et vend 800 spas par an, réussit à diviser les prix par deux, voire trois, comparés aux spas classiques du marché. Aux manettes de ce coup de maître, un couple passionné, Eric et Marina Michigan.

Un spa à assembler soi-même… en quelques gestes

L'entreprise emploie 18 salariés pour fabriquer les spas. Il s'agit de percer les cuves qui arrivent de Bretagne, installer la tuyauterie… Ensuite le spa et son bloc-moteur pour créer les bulles sont envoyés chez les clients. Ils n'ont plus qu'à connecter les deux. Le couple a dû trouver des techniques pour que les clients puissent le mettre en place eux-mêmes. "On a fait un spa léger, qui fait 150kg au lieu de faire 450kg. Les gens vont recevoir le spa, et ils vont assembler le module technique dessus. On ne vend pas un spa en kit, c'est juste une connexion moteur et spa", détaille-t-il.

Deux fois moins cher que le marché

Les spas MouvSpa sont vendus entre 4 000 et 6 000€, bien en dessous des tarifs habituels (10 000 à 15 000€ pour un spa classique). Pour baisser les prix, le couple a réduit le nombre d'intermédiaires. "On ne passe pas par les magasins. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir proposer des prix deux à trois fois moins chers que le marché", assure-t-il.

Ils ont des clients particuliers mais aussi des campings. Avec cette manière de fonctionner, le couple peut produire en France, ce qui est un argument pour vendre. Il estime que c'est aussi une tranquillité en cas de hausse de prix du transport mondial, ou des barrières douanières. Il note aussi que dans la Manche, il peut trouver des employés de qualité.