L’héroïnomane cambriole le club de sport

Le 28 juin, à 4h10, place Voltaire à Sotteville-lès-Rouen, les policiers reconnaissent H. T. Ce dernier, chargé, circule à vélo et à la vue des policiers, s’empresse de disparaître. Il zigzague entre les bâtiments. Puis, il stoppe afin de s’abriter sous un porche. Il jette son sac, duquel s’échappe un ordinateur portable. Plus tôt, l’homme avait volé un vélo dans un garage avant de se rendre dans un club de sport rouennais. Il y est entré en forçant la porte arrière. Les distributeurs de boissons et de confiseries ont été fracturés. Les armoires contenant les caisses ont été fouillées.

Le jeune homme, interpellé en flagrant délit, a rendu la marchandise. A 36 ans, l’homme est père et grand-père. S’il vit aujourd’hui en marge de la société, il avait autrefois une vie professionnelle et personnelle “rangée”.

Après une première période de consommation de stupéfiants, il avait réussi à s’en sortir. A-t-il développé une certaine fragilité ?

Le 5 octobre, le prévenu a expliqué aux juges du tribunal correctionnel de Rouen qu’il consommait cinq grammes d’héroïne par jour. “Quand c’est trop difficile, il a tendance à replonger”, a expliqué la défense. “Il veut sortir de cette consommation de drogue”. L’inculpé a été condamné à 8 mois de prison ferme.