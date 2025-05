Place du commerce à Caen. Vin, karaoké et snacks cette semaine

Déjà propriétaire de la cave Les Mets Chai, Jean-Charles Halley s'est associé à Camille Mahe pour ouvrir le bar Pompette, en plein centre-ville de Caen. "Depuis 10 ans, je ne bois que du vin naturel, confie-t-il. Il y a l'aspect environnemental déjà, mais c'est un vin plus vivant, plus libre, pas cadré…" Les deux assurent être les seuls sur Caen à offrir une telle sélection.

Un concept venu tout droit du Japon

Autre concept plutôt nouveau en centre-ville, celui de Caen Jeux Chante, un bar de 270m² situé quai Vendeuvre. Ils sont entièrement dédiés à la chanson, à l'aide de karaokés privatifs, et aux jeux. Des soirées consacrées aux quiz et blind tests sont organisées chaque mardi et mercredi soir. "Nous pouvons guider aussi les clients pour les jeux, et même faire une première partie avec eux", glissent les deux gérants.

Enfin, un snack-bar 100% local a ouvert à Giberville, dans l'agglomération. Il est situé rue Jacques Prévert, dans une zone d'activité. "Notre viande vient de la boucherie de Rots, et notre pain de la boulangerie de la ville : nous ne travaillons qu'avec des produits frais", confie Gabriel Quesnot, gérant du snack-bar Riva Stella.