La taxe professionnelle fâche à droite

Affirmation qui a fait grincer des dents dans les propres rangs de la droite...

L’avant-veille, en effet, 24 sénateurs UMP, menés par l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, avaient annoncé à son de trompe leur intention de « bloquer en l’état cette réforme qui modifie en profondeur le financement des collectivités locales ».

Le projet de budget 2010, qui comprend la suppression de la taxe professionnelle, doit arriver fin novembre au Sénat – où la droite n’a pas la majorité absolue. Les sénateurs UMP lui reprochent de ne prévoir aucune compensation pour les collectivités locales.

Deux autres anciens Premier ministres de droite, Edouard Balladur et Alain Juppé, avaient déjà exprimé de violentes critiques à l’encontre du projet. Toujours au nom des collectivités locales...

Riposte instantanée du camp Sarkozy : le ministre du Budget, Eric Woerth, et les porte-parole de l’UMP, Frédéric Lefebvre et Dominique Paillé, ont annoncé que le gouvernement comptait passer en force. Argument : « Ce qui se joue c’est l’emploi dans notre pays, et là dessus nous ne transigerons pas”.



