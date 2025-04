[Photos] Falaise. 40 000 tonnes de viennoiseries exportées dans le monde entier avec le groupe Le Duff

Bientôt, les viennoiseries produites à Falaise vont inonder la France, l'Europe, et même le monde entier. Le groupe Le Duff, qui possède notamment La Brioche Dorée ou la chaîne de restauration Pizza dell'Arte, industrialise des processus artisanaux via sa filiale Bridor, et produit ainsi des viennoiseries industrielles "premium" qui s'exportent dans une centaine de pays. Mercredi 23 avril, le nouveau site de production installé à Falaise était présenté.

La même qualité à Falaise qu'en Asie

D'ici le mois de novembre, une première chaîne de production sera installée, ainsi qu'une seconde en mai 2026. De quoi produire annuellement 40 000 tonnes de viennoiseries, qui se retrouveront autant dans un hôtel à Los Angeles ou Hong Kong, que dans un palace émirati. La localisation du site falaisien est stratégique : sa proximité avec le port du Havre "permettra d'expédier des croissants à l'autre bout du monde", sourit Philippe Morin, directeur général de Bridor.

Les viennoiseries de Bridor.

Un essor pour la filière locale

Le Breton Louis Le Duff, fondateur du groupe, en a lui profité pour vanter la Normandie, "l'une des meilleures terres de France pour l'agriculture : du beurre et des œufs de qualité, ce sont les bases d'une recette". A terme, Bridor travaillera avec 55 entreprises sur le projet falaisien, et 90% d'entre elles seront normandes. "De la farine locale, des œufs locaux, des emballages locaux", présentent les décideurs. De quoi faire travailler toute une filière locale.

La zone d'expédition du site de production Bridor.

Le site de production remplace Frial, devenu désormais une filiale du groupe Le Duff. Pour adapter cet espace de désormais 23 000m2, il a fallu consentir à un investissement de 100 millions d'euros. Sur place, dans un premier temps, 150 personnes seront employées, avant d'imaginer un potentiel développement. Une quarantaine d'ex-employés de Frial seront d'ailleurs reconvertis à la production de ces viennoiseries.

C'est dans l'ancien site Frial que s'installe Bridor à Falaise.