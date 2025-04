Rouen. Un immeuble évacué après la découverte d'une fissure importante sur un balcon

Les pompiers sont intervenus mardi 22 avril, vers 10h15, sur le boulevard de l'Yser à Rouen après la découverte d'une "fissure importante" sur un balcon. Arrivés sur place, les pompiers ont fait également état "d'un désordre structurel visible sur le côté gauche du balcon".

L'ouvrage ne s'est pas effondré et il n'y a pas eu de victime mais les secours ont tout de même décidé d'évacuer le bâtiment par précaution après les constatations de l'architecte de la ville, dépêchés sur place. Le bâtiment abrite trois appartements ainsi qu'un pôle santé. Par ailleurs, les pompiers ont mis en place un balisage autour du bâtiment pour en interdire l'accès. L'interdiction a été confirmée ensuite par arrêté municipal. En tout, "deux personnes sont relogées par la mairie, une famille de trois personnes par ses propres moyens et il y a une perte d'activité pour 10 personnes du pôle santé", indique le service d'incendie et de secours. Neuf pompiers et trois engins ont été déployés pour cette opération.

• A lire aussi. Près de Rouen. Ils volent des roues de voitures, trois jeunes interpellés