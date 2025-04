Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 20 avril

Bélier

Vous prenez les choses avec plus de philosophie. La journée s'annonce donc sereine car vos échanges sont agréables et équilibrés.

Taureau

Le moment est idéal pour agir le plus vite possible. Aucun obstacle n'est devant vous, vous pouvez vous engager tête baissée !

Gémeaux

Pour ne pas gaspiller inutilement votre énergie, vous deviez la canaliser en vous défoulant à travers une activité sportive !

Cancer

Un dialogue du mois dernier refait surface. C'est le moment de le poursuivre dans un sens constructif.

Lion

La journée s'annonce bonne pour mettre toute votre énergie dans ce que vous avez à accomplir et pour effectuer des démarches.

Vierge

C'est en toute sérénité que vous abordez la journée. Votre attitude ne va pas manquer de faire plaisir à votre entourage.

Balance

Des amours passionnés au programme du jour. Vous avez besoin de vous épanouir et vos proches le comprennent très bien.

Scorpion

En ne laissant rien au hasard, vous parviendrez à enclencher, très facilement, des solutions satisfaisantes.

Sagittaire

Vous devriez revoir votre planning et vous accorder plus de temps pour décompresser et vous livrer à une activité que vous aimez.

Capricorne

Vous évitez soigneusement toutes les corvées domestiques qui vous paraissent longues et inutiles. Pourtant, il faudra faire des concessions !

Verseau

Vous êtes sur le devant de la scène aujourd'hui et votre énergie en hausse vous envahit totalement !

Poissons

C'est une excellente journée pour vous montrer romantique : ne la laissez pas passer.