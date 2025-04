Hérouville-Saint-Clair. Vacances scolaires : profitez de la Fête des enfants au parc Ornavik !

Le parc historique Ornavik rouvre ses portes ! S'inspirant des découvertes archéologiques normandes et scandinaves, il est situé sur le Domaine de Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair. Avec sa réouverture, Ornavik se pare de deux nouveautés : la motte castrale et l'espace ducal.

Du 11 au 13 avril, le parc organise une Fête des enfants, de quoi célébrer les vacances ! A cette occasion, les enfants - mais aussi leurs parents - découvriront le savoir-faire historique de la région, depuis l'art du tissage jusqu'au montage de tentes vikings, ou l'installation de boîtes à feu. Ils pourront aussi frapper leur propre monnaie médiévale dans l'espace ducal ! En plus de ces ateliers, contes, visites et enquêtes seront de la partie. Les plus courageux pourront aussi intégrer l'armée d'un seigneur normand et libérer le château d'Ornavik.

Pratique. Ouvert de 10h30 à 18h tous les week-ends et du mardi au dimanche pendant les vacances. Jusqu'à 14 euros l'entrée. Infos : 02 31 52 40 90.