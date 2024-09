Calvados. Rencontre : ce Rouennais qui a inspiré le parc Ornavik

"Oui, c'est vrai que j'ai eu les yeux qui brillaient", lance Christian Sébire, président et fondateur du parc Ornavik d'Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. Cette émotion lui vient de la visite du parc de Sagnlandet Lejre au Danemark, où l'on pratique l'archéologie expérimentale : comprenez que l'on y reconstitue le passé pour pouvoir l'étudier et le faire découvrir au grand public. Une partie de ce site gigantesque est consacrée à la période viking, avec notamment une grande halle royale, telle que celle qui est souhaitée pour Ornavik. Cette rencontre a été rendue possible par une délégation normande, en voyage sur place, mercredi 28 août, pour tisser des relations en vue du millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant en 2027.

La halle reconstituée, bâtiment de 740, est la plus grande halle royale du monde viking, probablement le premier siège royal du royaume du Danemark.

La halle royale du parc de Lejre fait 61 mètres de long pour 12 mètres de large et 11 mètres de hauteur.

Une référence mondiale

Sur place, un archéologue rhônalpin, ancien étudiant en doctorat de l'université de Rouen, Laurent Mazet, accueille la délégation avec passion. Il a découvert ce site pour la première fois pendant ses études. "Je me suis dit, soit je fais la même chose en France, soit il faut que je travaille ici", explique-t-il. En Seine-Maritime, il a travaillé trois ans sur un projet avec une association, sans que cela n'aboutisse. Mais cela a posé les bases du parc Ornavik à Hérouville-Saint-Clair. Les échanges restent nombreux entre l'archéologue et le parc normand. "Ils sont une référence, nous sommes tout petits à côté d'eux, Laurent nous a beaucoup aidés sur le projet !" insiste Christian Sébire. Avec 75 000 visiteurs par an, Sagnlandet Lejre a fait des petits dans le monde entier depuis 60 ans. Des échanges pourraient bien se formaliser dans le cadre des festivités du millénaire, sur des projets pédagogiques, des projets de recherche, voire de reconstitution historique.

Christian Sébire, président et fondateur du parc Ornavik sur l'histoire des Normands à Hérouville-Saint-Clair, n'a pu résister à la photo souvenir.