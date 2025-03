Caen. Le viaduc de Calix fermé plusieurs nuits en avril

C'est pour effectuer des "travaux de requalification du terre-plein central, des dispositifs de retenue et de régénération de la couche de roulement sur la section de la culée nord" que le viaduc de Calix à Caen sera fermé à la circulation pendant plusieurs nuits en avril, avec des déviations mises en place.

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) précise que le viaduc ne sera fermé que dans un sens à chaque fois. Pour le sens intérieur, ce sera fermé entre l'échangeur n°2 "Rives de l'Orne" et l'échangeur n°3 "Porte d'Angleterre" durant neuf nuits du 7 au 11 avril, du 15 au 16, du 17 au 18, du 22 au 24 et du 29 au 30, entre 20h et 6h.

Pour le sens extérieur, entre l'échangeur n°3 "Porte d'Angleterre" et l'échangeur n°2 "Rives de l'Orne", les fermetures sont prévues pour cinq nuits, du 14 au 15 avril, du 16 au 17, du 24 au 25, du 28 au 30, également entre 20h et 6h.