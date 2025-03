Calvados. Un léger rebond du surendettement en 2024 à cause des effets de l'inflation

Le nombre de dépôts de dossiers de surendettement auprès de la Banque de France a augmenté de 13,3% en 2024 dans le Calvados par rapport à l'année précédente. Un chiffre plus élevé qu'à l'échelle nationale (10,8%). Le bilan a été rendu par Patrice Lenoble, directeur de la Banque de France dans le département, mercredi 5 mars. "La situation est cohérente par rapport au niveau national", estime-t-il. Ce léger rebond s'explique par "l'effet retardé de l'inflation". Ce sont selon lui les ménages qui ont le moins de revenus qui en ont le plus souffert. "Deux tiers des ménages qui déposent un dossier ont déjà des difficultés depuis un an", ajoute-t-il.

• A lire aussi. Calvados. Pour boucler le budget 2025, le Département va augmenter cette taxe immobilière

Néanmoins cette hausse est à mettre en perspective : si l'on prend 2019 en année de référence, le surendettement diminue dans le Calvados (-12,8%). La Banque de France a, au cours de l'année, effacé des dettes à hauteur de 14 millions d'euros. Les personnes bénéficiaires du RSA ou au chômage présentent plus de risques d'être surendettées. Les familles monoparentales sont en général aussi plus touchées.