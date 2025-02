L'Aigle. Dégradations sur le chantier de La Madeleine : la Ville réagit

Colère à L'Aigle. La Ville et la communauté de communes portent ensemble le projet de renouvellement urbain du quartier de La Madeleine, destiné à améliorer le cadre de vie des habitants. Ainsi, un chantier est en cours pour la création d'une voie piétonne et cyclable.

Or, "des dégradations inacceptables ont été constatées sur le chantier", commente la municipalité ce vendredi 28 février sur ses réseaux sociaux, images à l'appui. Des empreintes de pas et des inscriptions sont visibles dans le béton fraîchement coulé. "Et cela en seulement 30 minutes de pause des ouvriers", s'insurge la Ville. Le maire de L'Aigle, Philippe Van-Hoorne, appelle à "respecter le travail des travailleurs et à signaler toute dégradation à la police municipale ou à la gendarmerie".