Dieppe. Hommage au chanteur Naâman : des perturbations à prévoir dans la ville ce week-end

Un hommage pour le chanteur normand Naâman. Dimanche 23 février à 15h, la ville de Dieppe organise un hommage public à Martin Mussard, alias "Naâman", originaire d'Offranville en Seine-Maritime, décédé le 7 février dernier. A cette occasion, l'artiste va donner son nom à la place devant l'église Saint-Rémy, qui n'était pas officiellement dénommée. Dans ce contexte, des perturbations sont à prévoir sur les routes en raison de la fermeture de plusieurs rues.

Plusieurs rues fermées à la circulation

Pour assurer le bon déroulement de cet hommage à Dieppe, de nombreuses rues seront fermées à̀ la circulation de tout véhicule. Du samedi 22 février dès 19h, au dimanche 23 février, 21h, le stationnement de tout véhicule est interdit dans la rue Saint-Rémy, la place Camille Saint-Saëns, la rue Thomas-Bouchard, la rue du Commandant Fayolle, dans le tronçon compris entre la rue des Bains et la rue Aguado, la rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord (voie non nommée située entre la rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord et la rue Aguado).

Dimanche 23 février, jour de l'hommage, d'autres rues seront aussi fermées à la circulation : rue de la Barre, rue des Bains, rue Saint-Remy, place Camille Saint-Saëns, rue du Cœur Couronne, rue Thomas-Bouchard, rue du Commandant Fayolle, rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord. Des déviations seront mises en place par les rues de Sygogne, Aguado et du 19 Août 1942.

La circulation piétonne interdite

Par ailleurs, la circulation piétonne sera interdite rue Thomas Bouchard, passage Pauline Amblard, et rue des Bains, dans le tronçon compris entre la rue Saint-Remy et la place Camille Saint-Saëns.

De 10h à 18h30, un parc relais de stationnement pour les véhicules légers sera mis à disposition du public, avenue Vauban, sur le parking du personnel de l'usine Alpine.

