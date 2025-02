Rouen. Etudiants, actifs, retraités... Ils forment la nouvelle assemblée citoyenne

Ils sont étudiants, retraités ou actifs, la barbe naissante ou les cheveux grisonnants... 55 citoyens forment depuis mercredi 5 février la deuxième assemblée citoyenne de Rouen. Parmi eux, 20 ont été choisis parmi une centaine de volontaires. Les 35 autres ont été tirés au sort sur les listes électorales et ont accepté de venir compléter cette assemblée représentative de la population, fer de lance de la politique de démocratie participative. Ensemble, lors d'ateliers et de débat, ils vont évaluer certaines politiques municipales, contribuer à mettre en place le budget participatif, rendre des avis et, idéalement, prendre part à la fabrique de la décision publique sur des questions comme l'aménagement du parvis de l'Hôtel de ville ou l'intelligence artificielle. Au regard de ces missions importantes, l'ambiance était studieuse lors de la soirée de lancement dans la salle du conseil municipal.

"Je veux y croire"

Axel Neiva-Palhares, étudiant à l'école d'ingénieurs Esigelec, fait partie de ceux qui étaient volontaires. "Je ne sais pas encore à quoi m'attendre mais nous n'avons pas directement une vision politique, je pense que l'on peut amener du renouveau", indique-t-il. Enthousiasme partagé par Graziella Martinez, enseignante qui a été tirée au sort et a répondu à l'appel. "Je pense que les gens ne vont plus voter car ils ne se sentent plus concernés. Je suis venue pour voir la possibilité d'une autre forme de démocratie, et je veux y croire", indique-t-elle, espérant que ses consultations à l'échelle locale pourront être écoutées.

Plus réservé, Erwan d'Angelo, inspecteur des finances publiques, attend de voir. "Je ne m'intéresse pas forcément à ce qui se passe dans la ville, je me suis dit que c'était l'occasion."