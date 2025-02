Podcast Secrets de Normands. Hervé Morin est notre invité : "Le combat de ma vie, c'est celui pour mes quatre enfants"

Une grande taille, une voix forte, un ton tranchant… Hervé Morin est un président de Région qui peut paraître, comme il le dit, "brut de décoffrage". Dans ce troisième podcast de Secrets de Normands, il se livre à cœur ouvert et nous permet d'entrevoir l'homme derrière le costume. Père de famille, amateur de comédies, amoureux des paysages normands, fin cuisinier… Derrière Hervé Morin et sa personnalité haute en couleur, se révèle un homme sensible, fidèle à ses principes et convictions.

Extrait

"Mon souvenir de carrière le plus douloureux a été en tant que ministre de la Défense, lorsqu'on a perdu des soldats en Afghanistan. Je suis père moi-même, et j'ai accompagné les familles des soldats de 20 ans… c'était un moment très difficile. Même si on considère souvent que les politiques ont des carapaces, sont cyniques : on n'en est pas moins des hommes."

Où écouter ce podcast ?

Notre série Secrets de Normands est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest et sur toutes les plateformes de streaming. Bonne écoute.

Et pour retrouver notre dernier épisode, avec Laurent Ruquier, c'est ici !