[En images] Caen. Championnat de France : qui prépare la meilleure pizza ?

Lundi 3 février, les Halles Métro à Caen accueillaient une étape du Championnat de France de pizza, organisé par l'Association des pizzas de France (APF). Une compétition réservée aux pizzaïolos professionnels, qu'ils soient propriétaires ou employés d'un restaurant.

Des candidats passionnés

Ce championnat se déroule en plusieurs phases régionales, permettant aux pizzaïolos de toute la France de se qualifier pour la grande finale nationale. Chaque épreuve met à l'honneur la maîtrise de la pâte, la cuisson, la créativité et la qualité gustative des pizzas présentées. Les participants disposent de 14 minutes pour préparer et dresser leur pizza. Une exigence différente du quotidien, comme l'explique David Tang, l'un des candidats au championnat : "Pour vendre une pizza, il faut la faire en 2-3 minutes. Là, comme c'est une compétition, il y a un dressage particulier et méticuleux, c'est pour cela qu'on a plus de temps."

Les candidats préparent et cuisent leur pizza sur place. Certains font le choix de cuire la pizza avec tous les ingrédients, d'autres, comme David Tang, ne cuisent que la base et ajoutent les ingrédients après.

Parmi les candidats, David Tang participe pour la deuxième fois aux qualifications. Ancien ingénieur chimiste, il a développé une passion pour le levain, ingrédient qu'il utilise pour confectionner ses pâtes à pizza.

Tous les candidats sont des passionnés. David Tang ajoute qu'une participation implique "du temps et de l'argent. Certains pizzaïolos ont peut-être fermé leur restaurant pour être présents aux qualifications". Mais pour l'un des jurés, Romain Bénard, "au-delà de l'enjeu de la compétition, le championnat est un lieu d'échange entre confrères".

Les participants doivent convaincre un double jury : un jury de fabrication, qui évalue la préparation de la pâte, la cuisson, le temps de préparation et le respect du diamètre de 29cm, et un jury de dégustation.

Une fois qualifiés, les 10 candidats de chaque région se rendront à la finale les 2 et 3 avril 2025 à Paris, lors du Salon Parizza. Le concours apporte la reconnaissance des pairs dans le secteur, mais aussi la notoriété.