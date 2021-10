Le château d’eau d’Hérouville n’a pas son pareil

Le plus que quadragénaire – sa première mise en eau remonte à 1968 – n’a rien perdu de sa splendeur. D’où qu’on soit, et pour peu qu’on se hisse sur la pointe des pieds, on en aperçoit un angle. Et à ses pieds, le spectacle prend une dimension encore plus particulière.

"C’est la société Delattre-Levivier qui l’a conçu", rappelle François Gautier, maire adjoint en charge du cadre de vie et des travaux. "Il mesure 52 mètres de haut et contient 1.500 m3 d’eau, répartis à l’identique dans chaque cylindre".

Classé "monument historique"

Son architecture atypique ? Un choix revendiqué par la municipalité d’alors. "C’est un patrimoine assez particulier mais c’était un souhait de la Ville d’avoir un château d’eau original et surtout, différent ce que qui se faisait ailleurs et notamment à Caen", explique Sylviane Lepoittevin, maire-adjoint en charge de la culture et de l’animation. Un choix dont l’équipe en place depuis 2001 se réclame à tel point qu’elle a retenu l’emblème pour bon nombre de supports de communication. "C’est un repère", poursuit l’élue, surtout depuis 2003, date à laquelle l’édifice a été éclairé pour la première fois.

C’est dorénavant le cas tous les soirs, à la tombée de la nuit. "Il envoie aussi un faisceau vers le ciel", signale François Gautier. Une modernité qui ne l’empêche pas de receler de vieux secrets... Comme ce jour de mai 1968 où Hérouville "a frôlé la catastrophe". L’entreprise chargée de peindre l’ouvrage avait en effet obstrué des entrées d’air, faisant gondoler les cylindres et craindre l’implosion ! Ou encore cet après-midi de 2001 ou un enfant s’était aventuré à l’intérieur du château d’eau jusqu’à s’y retrouver coincé ! Heureusement, il est depuis impossible d’y accéder (sauf pour l’entretien). Une fermeture qui ne l’a pas empêché d’être classé monument historique depuis 2010.