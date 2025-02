Près d'Yvetot. Une voiture arrêtée sur les rails interrompt la circulation des trains

La circulation des trains a été interrompue sur l'axe Le Havre-Rouen, ce dimanche 2 février. En cause, une voiture s'est immobilisée vers 5h45 sur les rails, à 50 m du passage à niveau d'Auzouville-l'Esneval, près d'Yvetot. Les cinq personnes à bord sont toutes sorties du véhicule. Quatre hommes de 19 et 20 ans ont été légèrement blessés et transportés au CHU de Rouen.

Le véhicule a été dégagé de la voie. Ainsi, le trafic a pu reprendre vers 9h, selon la SNCF. L'incident a impacté environ 6 trains de voyageurs.