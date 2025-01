Près de Rouen. Balle de match : Une lutte pour l'égalité des sexes au théâtre

Cette pièce de la Cie le grand Chelem est le troisième opus d'une trilogie ayant pour fil conducteur l'univers du sport : "Des histoires de femmes combattantes, confrontées à l'adversité, précise Léa Girardet qui dirige la compagnie. La sportive est une femme puissante, car elle se détermine par ses actions mais le sport est aussi un miroir de la société et du positionnement de la femme dans la société." Cette pièce s'inspire de la provocation de Bobby Riggs, tennisman retraité et macho assumé, qui met au défi la championne Billie Jean King, qui lutte pour les égalités salariales homme/femme, de le battre sur le court. "La pièce n'est pas documentaire, quoique très documentée. En clin d'œil au Watergate, nous suivons aussi les enquêtes d'un bureau de surveillance fictif qui référence les actions féministes susceptibles de bouleverser l'ordre établi et de déclencher une guerre des sexes." La pièce restitue le contexte de ce duel qui restera mythique.

Mardi 28 janvier à 20h. MDU à Mont-saint-Aignan. 5 à 12€. mdu.univ-rouen.fr