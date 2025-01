Le Havre. Au tribunal judiciaire, des arrivées mais des postes toujours vacants

Cet hiver aura été riche en mobilités, au tribunal judiciaire du Havre. Après neuf magistrats dont la nouvelle procureure, Soizic Guillaume, en novembre, c'est Cécile Pochon, nouvelle présidente, qui a été installée, lundi 27 janvier, aux côtés de David Auber, directeur de greffe, et Marc Reynaud, magistrat à titre temporaire.

Le parquet au complet

Originaire des Côtes d'Armor, Cécile Pochon exerce depuis une vingtaine d'années en Normandie, occupant notamment les fonctions de juge d'application des peines au tribunal de Coutances (Manche), de vice-présidente placée auprès de la cour d'appel de Caen (Calvados), de première vice-présidente du tribunal d'Evreux (Eure) ou encore de présidente du tribunal d'Alençon (Orne), où elle travaillait depuis 2021.

Si le parquet compte désormais onze magistrats, dont un en surnombre, les vingt-huit postes au siège ne sont pas tous pourvus. 2024 a même été marquée par des annulations d'audience, conduisant les avocats à manifester avant l'été. Depuis, trois magistrates ont été installées, sans toutefois permettre de combler les manques. "Actuellement il manque quatre juges, mais nous sommes renforcés par des magistrats placés, qui sont là temporairement, pour des fonctions de juge des enfants, juge des affaires familiales et de juge d'instruction. Il reste encore un poste vacant", informe Cécile Pochon, qui espère un effectif complet à la rentrée de septembre.

Cécile Pochon, présidente du tribunal du Havre Impossible de lire le son.

Quels délais au Havre ?

La vacance touche aussi le personnel de greffe, avec au moins cinq postes non pourvus. "Mon objectif est que les collègues et les fonctionnaires travaillent dans de bonnes conditions tout en gardant en ligne de mire la nécessité d'avoir de bons délais d'audiencement", souligne toutefois la magistrate.

Au tribunal du Havre, il faut compter en moyenne autour de trois mois au civil (une fois que les échanges entre les parties sont clos), moins de six mois pour un jugement aux affaires familiales et entre sept et dix mois pour un dossier pénal. Des délais "corrects pour une juridiction de cette taille".