Mont-Saint-Michel. Deux personnes secourues : elles pensaient être bloquées par la marée

Les sapeurs-pompiers de la Manche ont été mobilisés dimanche 29 décembre, vers 12h30, pour porter secours à deux personnes. Elles étaient "soi-disant bloquées" sur le côté ouest du Mont Saint-Michel. La marée étant basse et le coefficient plutôt faible (62), les personnes ont pu être guidées par les pompiers afin de regagner les herbus et récupérées par le VSAV (Véhicule de secours et d'assistance aux victimes) de Pontorson.

