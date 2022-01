L’homme qui fit le Paris-Dakar ... en piano !

Tout a commencé par sa passion du piano, doublée d'un prodigieux talent. Et d'une irrépressible soif de voyager. Alors, se faisant saltimbanque, notre généreux idéaliste s'en est allé sur les routes, son piano à queue juché sur une remorque ! Et de jouer jusque dans les contrées les plus reculées et les plus miséreuses... Quel bonheur de voir les visages s'éclairer d'un sourire !

Puis l’idée a pris de l’ampleur, et c’est maintenant un convoi de caravaniers qui sillonne la planète : trois bus aux couleurs de la joie, avec clowns, artistes et volontaires de la fraternité, en mission de “guérilla des bisous” !



La Caravane amoureuse

Auteur : Marc Vella

Genre : témoignage

Édition : Presses de la Renaissance, 288 pages, 18,50 €





