Politique. C'est confirmé : Donald Trump élu président des Etats-Unis

• MISE A JOUR 11H40. En l'emportant dans le Wisconsin, Donald Trump comptabilise 277 grands électeurs, quand la majorité est fixée à 270 électeurs. Il est donc élu président des Etats-Unis.

Le suspense s'est maintenu jusqu'au bout, avec des sondages qui donnaient Kamala Harris et Donald Trump au coude à coude. Finalement, l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump, battu par Joe Biden en 2020, annonce être réélu. Le candidat républicain devrait donc réussir son pari et retourner à la Maison-Blanche. A 8h30, il pouvait revendiquer 267 électeurs quand la majorité absolue est fixée à 270. Kamala Harris, sa rivale démocrate, ne semble pas être en mesure de renverser la balance.

Donald Trump a gagné les voix des électeurs de Géorgie et de Caroline du Nord mais aussi la Pennsylvanie, trois des Etats cruciaux à remporter pour ravir la présidence des USA. "On va régler tous les problèmes de notre pays. C'est une victoire politique et c'est du jamais vu dans notre pays", a-t-il assuré dans une prise de parole ce mercredi matin.

Les Républicains ont aussi remporté la majorité des sièges au Sénat, selon différents médias.