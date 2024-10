Orne. Un homme de 64 ans meurt après une chute de plus de 10 mètres

Un homme âgé de 64 ans est mort sur son lieu de travail ce vendredi 25 octobre dans l'Orne. Le dramatique accident a eu lieu à Pointel, près de Briouze, entre Flers et Argentan.

Une enquête est en cours

Les gendarmes ont été alertés dans la matinée. Sur un chantier, la victime a effectué une chute de plus d'une dizaine de mètres, fatale. Les forces de l'ordre ne se prononcent pas plus sur les circonstances de l'accident, et indiquent qu'une enquête, lancée immédiatement, suit son cours.