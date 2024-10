Calvados. Une idée pour les vacances : au Souterroscope, découvrez "l'or bleu de Caumont"

Situé dans un cadre bucolique à Caumont-sur-Aure, le Souterroscope des Ardoisières est une ancienne galerie d'exploitation de l'ardoise, un matériau qui a révolutionné l'architecture normande au XIXe siècle en recouvrant les toits de chaume. Après avoir cessé toute activité dans les années 80, le site a été transformé, en laiterie, puis vingt ans plus tard, en lieu culturel et pédagogique. Christian Gabriel, à la tête du Souterroscope depuis 2005, se félicite : "Cette année, nous approchons les 30 000 visiteurs", ajoutant que "99 % des visiteurs ressortent émerveillés, découvrant un monde souterrain insoupçonné".

La pierre n'est parfois qu'à 10 centimètres au dessus de la tête. Casque de chantier et lampe torche sont de mise pour la visite, ce qui intensifie l'immersion dans la galerie, et l'assimilation aux ouvriers de l'époque.

L'expérience se vit en autonomie. Elle est guidée par les sons et les lumières, plongeant le visiteur dans une ambiance particulière. Dans la deuxième salle, se joue un spectacle de jets d'eau captivant.

Une galerie rare en Normandie

Après avoir parcouru 400 mètres de galeries, les visiteurs explorent les salles où l'ardoise était autrefois extraite. "Chaque salle propose des animations à la fois instructives et ludiques." Le site attire également les amateurs de minéraux, mais ce qui fait sa rareté, c'est son statut de carrière souterraine, un type d'exploitation peu commun sur le territoire. Il sert aussi occasionnellement de terrain d'entraînement pour les pompiers et les spéléologues de Caen, qui viennent explorer les gouffres et participer à des exercices de simulation. A l'avenir, le Souterroscope souhaite organiser des événements à thème, avec une ouverture exceptionnelle pour les fêtes de Noël.

La première étape de la balade s'arrête près de la nappe phréatique de Caumont-sur-Aure, où l'eau turquoise contraste avec la pierre sombre. Une vidéo explique le cycle de l'eau aux visiteurs.

Beaucoup de visiteurs, se rendent au Souterroscope par l'attrait des minéraux. Plusieurs pierres précieuses y sont exposées, notamment de grands blocs d'améthyste, une pierre souvent utilisée dans la joaillerie.