Sport. Rafael Nadal prend sa retraite, les Cherbourgeois se souviennent

Jeudi 10 octobre, le joueur de tennis Rafael Nadal a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il annonçait prendre sa retraite. Après une carrière de plus de 20 ans, le joueur de tennis posera sa raquette à l'issue de la phase finale de la Coupe Davis disputée à Malaga du 19 au 24 novembre 2024. "C'est évidemment une décision difficile, qui m'a pris du temps", confie-t-il sur ses réseaux sociaux.

Un début de carrière à Cherbourg

En 2003, Rafael Nadal a disputé la finale du Challenger de Cherbourg contre Sergio Roitman qui a remporté le match. Dans l'association cherbourgeoise, Alain Thiebot, le fondateur de l'événement, se souvient très bien du joueur. "Tous les participants étaient logés près de la Cité de la Mer pendant l'événement. Une navette les menait de l'hôtel au complexe sportif Chantereyne pour les entraînements et les tournois." Rafael Nadal n'a jamais pris la navette, il venait au tournoi en courant pour s'échauffer. "Son oncle, qui était aussi son entraîneur, le surveillait avec une paire de jumelles pour s'assurer qu'il ne lui arrive rien pendant le trajet", sourit Alain Thiebot.

Un mental d'acier depuis 2003

Déjà au début de sa carrière, les organisateurs cherbourgeois ont décelé chez Rafael Nadal un mental différent des autres joueurs. "Sa technique est excellente, mais pas aussi parfaite que celle de Roger Federer. En revanche, Rafael Nadal a un mental et un physique exceptionnels qui lui ont permis de toujours aller plus haut et ce mental, il l'avait déjà à Cherbourg", explique Anthony Thiebot, le fils d'Alain. Son père se souvient aussi d'un joueur "discret et très appliqué".