[Photos] Saint-Lô. Leurs voitures vandalisées deux nuits d'affilée : des habitants en colère, la police mobilisée

La colère monte rue de l'Yser, à Saint-Lô. Lundi 7 octobre, plusieurs riverains de cette voie menant au collège Lavalley se sont réveillés avec une mauvaise surprise : au moins trois véhicules avaient été rayés, semble-t-il avec à l'aide d'une clé.

Plusieurs voitures ont été vandalisées lundi 7 et mardi 8 octobre, rue de l'Yser à Saint-Lô. La police est alertée.

Au moins six voitures vandalisées

Ils pensaient être au bout de leurs peines. A tort. Mardi 8 octobre au réveil, rebelote : de nouveaux véhicules ont été vandalisés, avec le même mode opératoire. Certaines voitures ont même été ciblées deux fois. En tout, au moins six véhicules ont fait l'objet de dégradations. Selon nos informations, les faits se seraient produits après 4h30 du matin et très probablement avant l'aube.

La police alertée

Mardi 8 octobre, plusieurs plaintes ont été déposées au commissariat de police de Saint-Lô. Les forces de l'ordre promettent de redoubler de vigilance afin de retrouver les auteurs de ces actes gratuits.

Pas le seul problème

Pour les habitants de cette rue, la coupe semble pleine. En plus de ces actes de vandalisme, qui avaient déjà été observés l'année passée, des riverains tirent la sonnette d'alarme concernant la vitesse excessive des automobilistes, qui roulent parfois à plus de 60km/h dans une rue aux trottoirs étroits et fréquentée par de nombreux enfants allant au collège ou à l'école élémentaire toute proche.