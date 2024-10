[PHOTOS]. Un retour à la mer pour Zod et Boule les deux bébés phoques sauvés par l'association CHENE

Animaux. Jeudi 3 octobre, sur la plage d'Yport en Seine Maritime, deux jeunes pensionnaires du CHENE faisaient leur grand retour à la liberté : Zod et Boule. Arrivés au centre respectivement le 7 et le 19 juillet, ces deux phoques ont retrouvé le grand bleu, un moment empreint d'émotion et de joie.