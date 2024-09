Le Havre. Menaces à la machette et à la hache : deux hommes interpellés

Faits Divers. Mardi 24 septembre, au Havre, au niveau de la rue de Verdun, une rixe a eu lieu. Les policiers sont intervenus et deux hommes, âgés de 29 et 32 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue.