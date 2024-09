WorldSkills 2024. Quatre jeunes Normands en lice pour la compétition internationale des métiers à Lyon

WorldSkills : une compétition mondiale pour l'excellence des métiers

Les WorldSkills, souvent qualifiés d'"Olympiades des métiers", rassemblent des jeunes de moins de 23 ans qui se distinguent dans leur domaine professionnel. Cette année, 1 500 compétiteurs issus de 65 pays se disputeront la victoire dans 59 métiers différents, allant des arts créatifs à la technologie industrielle, en passant par les services et les métiers du bâtiment.

Pour cette édition 2024 à Lyon, la compétition promet d'être intense. Florence Poivey, présidente de WorldSkills France, a exprimé tout l'espoir et la fierté placés dans cette nouvelle génération : "Quand je regarde ces soixante-trois jeunes [de l'équipe de France], je vois l'expression rayonnante des formidables atouts que porte notre pays. Voir briller dans leurs yeux cette farouche détermination à tout donner pour se dépasser est d'une lumineuse beauté. [...] Cette compétition mondiale sera évidemment un tremplin pour la carrière professionnelle de chacune et chacun d'entre eux."

Les talents normands prêts à briller à Lyon

Thomas Guilbert (Caen, 14) - Solutions logicielles pour entreprises

Diplômé de CaenSup Sainte-Ursule, Thomas représentera la France dans la catégorie des solutions logicielles en entreprise. Son expertise repose sur le développement de logiciels efficaces et adaptés aux besoins des entreprises modernes.

Thiaifene Acher (Calvados, 14) - Maintenance industrielle

Formé au Pôle formation UIMM Grand Ouest Normandie, Thiaifene Acher s'est spécialisé dans la maintenance industrielle. Dans un secteur où la réactivité et la maîtrise technique sont essentielles, il a démontré des compétences solides, alliant savoir-faire et rapidité d'exécution. Thiaifene travaille pour l'entreprise Metalu Plast et se prépare activement à la compétition avec le soutien de ses mentors.

Jayson Laisné (Manche, 50) - Soudage

Employé chez CMN, Jayson Laisné excelle dans l'art du soudage, une compétence clé dans de nombreux secteurs industriels, notamment la construction navale et l'aéronautique. La précision, la maîtrise des matériaux et la capacité à travailler sous pression sont les atouts qui lui permettront de se démarquer lors de cette compétition mondiale.

Sacha Gréneche (Calvados, 14) - Fraisage

Formé au lycée Paul Cornu et employé chez Techma, Sacha Gréneche représente la France dans la catégorie fraisage, un métier qui demande une grande habileté technique. Le fraisage est une opération de précision dans le domaine de la fabrication mécanique, essentielle pour la production de pièces complexes et techniques.

Les quatre compétiteurs normands sont prêts à briller dans la compétition mondiale.

Une préparation intensive pour un rendez-vous mondial

Depuis plusieurs mois, ces quatre jeunes talents normands se préparent intensivement. Encadrés par leurs formateurs, employeurs et experts, ils ont également bénéficié d'un accompagnement personnalisé en préparation mentale et physique.

Objectif : porter haut les couleurs de la France

Portant avec eux l'espoir de la Normandie et de la France, ces jeunes talents auront l'occasion de montrer l'excellence de leurs compétences face à des concurrents du monde entier. Avec une préparation technique rigoureuse et un soutien indéfectible, ils viseront la plus haute marche du podium.