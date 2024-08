Orne. Un motard grièvement blessé dans un accident

Les pompiers de l'Orne ont été appelés vers 15h30 vendredi 16 août pour un accident de la route à Saint-Georges-des-Groseillers, impliquant une moto seule. L'incident a eu lieu sur la rocade de la commune, sur le tronçon entre Athis-de-l'Orne et Condé-sur-Noireau. L'une des deux victimes a été transportée médicalisée dans un état grave au CHU de Caen. La seconde a été plus légèrement blessée et emmenée à l'hôpital de Flers.