Sport. Les Alpes françaises accueilleront les Jeux olympiques d'hiver 2030 "sous conditions"

Ce sera la quatrième fois que la France accueille cette compétition après Chamonix en 1924, Grenoble en 1968, et Albertville en 1992.

La France était la seule candidate depuis qu'elle a supplanté la Suède et la Suisse en novembre dernier. Toutefois, l'organisation des Jeux est soumise à la condition de fournir des garanties financières de l'Etat et des régions, a annoncé Thomas Bach, président du CIO. La crise politique actuelle en France complique la situation, car le gouvernement démissionnaire ne peut fournir certaines garanties exigées par le CIO. "La situation politique rend les choses un peu plus compliquées", a déclaré Mark Adams, porte-parole du CIO.

Cette candidature est soutenue par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a assuré que ces Jeux seront "les plus verts de l'histoire".