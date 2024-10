Équemauville. Des énigmes pour toute la famille au labyrinthe de Honfleur

Avec ses 4 kilomètres de chemins et sa superficie de 40 000m2, le labyrinthe de Honfleur garantit une balade familiale originale. Jusqu'au dimanche 1er septembre, partez à l'aventure dans un gigantesque champ de maïs et tentez de résoudre les énigmes qui se trouvent sur votre passage. "C'est très immersif, affirme Charlotte Vimard, chef de projet. L'activité se fait avec un livret de jeu. L'idée est de se promener tout en s'amusant", poursuit-elle. Cette année, le labyrinthe s'articule autour du thème d'Hercule et ses 12 travaux. En autonomie, vous serez ainsi chargé de récupérer la cape d'Hercule, enfermée à l'intérieur d'un coffre.

Plusieurs niveaux de difficulté

Pour une mission réussie, réflexion et travail d'équipe sont les deux mots d'ordre. "C'est un jeu transgénérationnel. L'objectif, c'est vraiment de faire jouer les enfants avec leurs parents. L'adulte n'est donc pas qu'un simple spectateur", explique Charlotte Vimard. Selon l'âge des participants, le

labyrinthe de Honfleur propose deux circuits. Le premier s'adresse plutôt aux enfants âgés de 4 à 8 ans. Le deuxième, plus difficile, concerne les enfants de 9 ans et plus ainsi que les adultes. "Chaque circuit se compose de deux ou trois labyrinthes indépendants les uns des autres. L'objectif, ce n'est pas de trouver la sortie, mais bien de réussir la mission en complétant le livret de jeu et en évitant les fausses pistes. En moyenne, il faut compter deux heures sur place", précise Charlotte Vimard. Une fois les énigmes résolues, vous repasserez par l'accueil afin de tenter un ultime défi pour libérer la cape d'Hercule. Les enfants recevront ensuite leur badge et leur diplôme d'aventurier ! A la fin de l'été, le maïs du labyrinthe sera ensilé et distribué aux animaux d'agriculteurs de la région.