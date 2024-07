Seine-Maritime. Accident de la route : deux septuagénaires transportés à l'hôpital

Un accident de la circulation s'est produit dimanche 7 juillet vers 16h50, route de Fécamp à Clasville en Seine-Maritime. Deux personnes ont été transportées à l'hôpital.

Les pompiers et le SMUR sur place

Ce jour-là, les pompiers interviennent pour un accident de circulation. Une voiture est sur le côté et deux personnes sont piégées à l'intérieur. Elles sont prises en charge par les pompiers et le SMUR. Il s'agit d'un homme âgé de 78 ans, légèrement blessé, et d'une femme âgée de 79 ans, plus sérieusement blessée. Les deux victimes sont transportées médicalisées vers le centre hospitalier Monod de Montivilliers. Les secours ont aussi procédé au balisage le temps de l'intervention.