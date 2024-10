Les incontournables. Les meilleurs pique-niques autour de Rouen

Rouen et ses alentours regorgent de coins pittoresques pour savourer un délicieux pique-nique en plein air. Que vous soyez en quête d'une escapade nature ou d'une vue imprenable sur la ville, vous trouverez votre bonheur.

Une grande diversité

Les visiteurs peuvent s'émerveiller devant les falaises calcaires qui plongent dans les eaux scintillantes de la Seine, créant une toile de fond spectaculaire pour les activités de plein air et les moments de détente. En se dirigeant vers l'intérieur des terres, on découvre les vastes étendues forestières qui entourent la métropole. Ces espaces boisés regorgent de sentiers de randonnée, de pistes cyclables et de clairières paisibles, parfaits pour une escapade en plein air. Les amateurs de nature peuvent également explorer les nombreux étangs et lacs disséminés dans les forêts, où la faune et la flore abondent. Quel que soit votre choix, ces espaces de pique-nique à Rouen et ses environs vous promettent des moments conviviaux et gourmands en pleine nature ou en ville.