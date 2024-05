Orne. Le plus grand rassemblement de naturalistes en Normandie, c'est en Terres d'Argentan

Les "24 heures de la Biodiversité", c'est le plus grand rassemblement de naturalistes en Normandie : ils seront une centaine samedi 25 et dimanche 26 mai, venus de toute la France, lors d'un rassemblement dans le parc et dans les forêts autour du château du Bourg-Saint-Léonard, sur la commune de Gouffern-en-Auge, près d'Argentan. Ce territoire est labellisé "engagé pour la nature", c'est aussi le 1er territoire normand en transition énergétique.

"Ce rassemblement est organisé tous les deux ans avec un but scientifique dans un endroit différent de notre région, mais on a souhaité cette année lui adjoindre une fête populaire", explique Clothilde Michel, vice-présidente de Terres d'Argentan et maire adjointe en charge de l'environnement.

Ainsi, les naturalistes vont rechercher les espèces rares qui sont présentes sur le territoire, pour assurer leur protection et permettre de les prendre en considération lors de futures constructions ou de travaux.

Quant à l'aspect populaire et éducatif, chacun est invité à venir rencontrer une quinzaine d'associations liées à la nature, regroupées dans un village. C'est aussi un programme complet d'animations avec la visite de la station d'épuration du Bourg-Saint-Léonard, la découverte de la forêt, et celle des plantes sauvages, une animation "champignons", un marché des producteurs agricoles et artisanaux, une sortie à la recherche des rapaces nocturnes et une autre pour les papillons de nuit. C'est enfin une expo présentée par l'Office national des forêts, et un concert rock et folk le samedi à 20h.

Pratique : 24 heures de la Biodiversité au Château du Bourg-Saint-Léonard samedi 25 et dimanche 26 mai. Entrée gratuite.