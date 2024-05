Normandie. 80e D-Day : 20 feux d'artifice tirés en même temps sur les plages du Débarquement

Pour "lancer" les festivités du 80e anniversaire du Débarquement, la Région Normandie organise "un embrasement de la côte" le samedi 1er juin au soir. Dès 23h30, 20 feux d'artifice seront tirés "afin de mettre en lumière les sites majeurs du Débarquement et rendre hommage aux vétérans qui se sont battus pour la liberté", explique la Région.

"Un grand moment de fête

et de liberté"

Au total, 18 feux d'artifice seront tirés depuis des communes du Calvados. Parmi elles, on retrouve Grandcamp-Maisy, Ouistreham ou encore Langrune-sur-Mer. "Ca représente un grand moment de liberté et de fête, assure le maire de Langrune-sur-mer, Jean-Luc Guingouain. On attend beaucoup de monde."

Un vétéran, qui fête son 100e anniversaire cette année, se rendra dans la commune pour assister aux cérémonies.

Une œuvre éphémère

à Arromanches

La Région Normandie a également demandé à l'artiste normand Sébastien Yondo Makembe de réaliser une œuvre éphémère monumentale sur la plage d'Arromanches. Les visiteurs pourront ainsi observer l'artiste à l'œuvre samedi 1er juin à partir de 9 heures. La création couvrira une surface totale de 250m² en jouant avec la marée "afin d'offrir une expérience dynamique et évolutive", selon la Région. De 10h30 à 15h30, une animation participative sera proposée aux visiteurs, dans le but de leur permettre d'apporter leur touche personnelle lors d'un atelier d'origami.

L'initiative s'inscrit dans la démarche "Liberté, j'inscris ton nom", conduite par la Région Normandie et son président Hervé Morin afin de soutenir l'inscription des Plages du Débarquement sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.