Facebook est virtuellement le troisième pays au monde

- Si Facebook était un pays, ce serait le troisième du monde après la Chine (1,34 milliard d'habitants) et l'Inde (1,17 milliard). Plus de la moitié de ses "habitants", soit environ 600 millions, se connectent depuis un appareil mobile, et 522 millions accèdent au site tous les jours.



- Les Etats-Unis comptent le plus grand nombre d'utilisateurs de Facebook (166 millions), suivis du Brésil (58 millions), de l'Inde (55 millions), de l'Indonésie (47 millions) et du Mexique (58 millions) (chiffres socialbakers.com).



Facebook est le premier site communautaire en ligne dans la plupart des pays. Parmi les rares exceptions figurent la Russie, où il compte 10 millions d'utilisateurs mais est devancé par Odnoklassniki et VKontakte, et la Chine, où il est interdit.



- Facebook compte 140,3 milliards "d'amitiés" sur son réseau. Le bouton "j'aime" a été enfoncé plus de 1.130 milliards de fois. Au total 219 milliards de photos ont été publiées sur le site, 62,6 millions de titres musicaux écoutés 22 milliards de fois; et 17 milliards de localisations ont été signalées (source: Facebook)



- Facebook a été la deuxième plus grosse introduction en Bourse de l'histoire américaine. Avec un prix d'entrée sur le marché de 38 dollars, l'opération a permis de lever le 18 mai 16,02 milliards de dollars. Seul le groupe de cartes de crédit Visa avait fait mieux avec 17,9 milliards en 2008.



Depuis, le titre s'est effondré et a perdu environ 40% de sa valeur.



- Facebook avait annoncé en juillet, pour ses premiers résultats publiés depuis son entrée en Bourse, une perte nette trimestrielle de 157 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,18 milliard.



- Facebook a créé les plus jeunes milliardaires du monde: son patron Mark Zuckerberg et l'un de ses co-fondateurs Dustin Moskovitz ont tous les deux 28 ans.



Le plongeon du cours de l'action a toutefois fait perdre 8,1 milliards de dollars à Mark Zuckerberg, selon le magazine Forbes qui l'a classé en septembre au 36e rang de son classement des Américains les plus nantis, avec une fortune évaluée à 9,4 milliards de dollars.



- Facebook comptait 3.976 employés fin juin, et a indiqué vouloir en embaucher "des milliers".