Échauffour. "Quand on a vécu la guerre, on prie pour que ça ne se reproduise pas" : les enfants de la guerre se sont livrés aux élèves

La peur et la crainte persistante, sans pouvoir vivre leur jeunesse comme ils l'entendaient, les habitants d'Echauffour, enfants de la Guerre, s'en souviennent très bien. Ils avaient entre 10 et 20 ans, et ont été marqués par l'Occupation, les débarquements et soulagés par la Libération.

Les élèves de CM2 de l'école de la vallée de la Risle se sont rendus, mardi 14 mai, à l'Ehpad de la commune pour une collecte de témoignages. Munis de leurs smartphones et tablettes, les enfants ont réalisé des interviews de chaque témoin. "Quel âge aviez-vous ? Où viviez-vous ? Avez-vous connu des résistants ?", questionne Albane, âgée de 10 ans.

"On ne pouvait rien faire"

"On voyait les soldats allemands, c'étaient des gens comme nous. Le problème ne venait pas d'eux, mais du régime", insiste Georges, âgé de 94 ans. Il explique ne pas se souvenir en détail de cette période, à cause de son jeune âge, mais une chose l'a marqué : les avions. Leur bruit et leur vol très proche des habitations lui laissaient un sentiment de peur.

Les futurs adolescents ont été captivés par les discours émouvants. - Garance Reno

De son côté, Andrée, âgée de 97 ans, se souvient : "On ne s'imagine pas comment c'est la guerre tant qu'on ne l'a pas vécue. C'est difficile, on ne pouvait rien faire, au risque de se faire attraper. Aujourd'hui, on prie pour que ça ne se reproduise pas."

Des discours poignants que les futurs adolescents ont suivis avec attention. Cette rencontre fait suite à leur travail sur la Seconde Guerre mondiale, engagé depuis le début de l'année par leur professeur Vincent Aubert. Pendant cette journée, les enfants ont réalisé productions sonores et écrites. Celles-ci seront présentées lors des festivités commémoratives dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération, à la fin du mois d'août.